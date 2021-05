Αθλητικά

Τελικός Champions League: Μάντστεστερ Σίτι και Τσέλσι αναμετρώνται

Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ των δύο αγγλικών ομάδων. Τα στοιχεία και οι αριθμοί της Μάνστεστερ Σίτι και της Τσέλσι.

Διακόσια πενήντα επτά (257) χρόνια Ιστορίας, όσα αθροίζουν συνολικά Μάντσεστερ Σίτι (141/έτος ίδρυσης 1880) και Τσέλσι (116/έτος ίδρυσης 1905)... συναντώνται στο Dragao του Πόρτο, γήπεδο που επιλέχθηκε από την UEFA να φιλοξενήσει (29/5, 22:00) τον 66o τελικό του Kυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά την αναγκαία... μετακόμισή του από την Κωνσταντινούπολη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ένας από τους επτά ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ως παίκτης και προπονητής (με τη Μπαρτσελόνα), θα πρσπαθήσει να εμπνεύσει τη Μάντσεστερ Σίτι, στην προσπάθειά της, για τον πρώτο της τίτλο στην κορυφαία διοργάνωση.

Απέναντι στην Τσέλσι του Τόμας Τούχελ, η οποία με τη σειρά της θα επιχειρήσει να πανηγυρίσει, εννέα χρόνια μετά το θρίαμβο του Μονάχου, κόντρα στη Μπάγερν (1-1/ 4-3 στα πέναλτι).

Η επιθετική ικανότητα της Σίτι έχει από καιρό αναγνωριστεί, αλλά αυτήν την σεζόν, ο Πεπ έχει προσθέσει μεγαλύτερη αμυντική σταθερότητα, έχοντας δεχθεί μόνο τέσσερα γκολ στα 12 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής στην κορυφαία διοργάνωση. Η Σίτι φθάνει στο Dragao, ξεκινώντας φυσικά από τον όμιλο που συμμετείχε και ο Ολυμπιακός (η Σίτι νίκησε 3-0 και 0-1), αήττητη με 11 νίκες και 1 ισοπαλία (Πόρτο-Σίτι 0-0).

Σε μια σταθερή άμυνα βασίστηκε και η Τσέσλι στους ομίλους, που απειλήθηκε ελάχιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «16», πριν νικήσει την «μάχη» με την Πόρτο και αποκλείσει την 13 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η Σίτι είναι το φαβορί, αλλά ο Τόμας Τούχελ, που έφτασε και πέρυσι στον τελικό με την Παρί ΣΖ, την έχει ήδη νικήσει τότε δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, στον ημιτελικό του FA Cup και στην συνάντηση της Premier League στο Μάντσεστερ. Φτάνει στο Πόρτο με 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα (0-1 από την Πόρτο).

Ένας τελικός, ο οποίος θα προβληθεί σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, με συνολική αξία 1,809 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο κοστολογούνται οι δύο φιναλίστ, σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα transfermarkt: στα 1,03 δισ. ευρώ η Μάντσεστερ Σίτι, στα 779,80 εκ. ευρώ, η Τσέλσι.

Δύο ομάδες με σχεδόν ίδιο μέσο όρο ηλικίας (27,2 η Σίτι και 27,1 η Τσέλσι), με πολλούς ξένους στο ρόστερ τους (19 η Σίτι και 20 η Τσέλσι), αλλά και γεμάτες από διεθνείς (19 η Σίτι και 20 η Τσέλσι).

Ο τελικός θα διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων, αφού οι δύο φιναλίστ θα έχουν από 6.000 οπαδούς τους στις εξέδρες του Dragao, φυσικά VAR και με διαιτητή τον 44χρονο Ισπανό Αντόνιο Μιγκέλ Ματέου Λαόθ (στον πρώτο του τελικό UCL), με συνεργάτες τους συμπατριώτες του Πάου Θεμπριάν Ντέβις και Ρομπέρτο Ντιάς Πέρεθ ντελ Παλομάρ, ενώ ένας άλλος Ισπανός, ο Κάρλος Θέρο Γκξράντε, θα είναι ο τέταρτος διαιτητής.

Ο Λαόθ, ο οποίος ήταν ο τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 2019 μεταξύ Τότεναμ και Λίβερπουλ στη Μαδρίτη, είχε αποβάλει τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον προημιτελικό του 2018, όπου η Σίτι αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.

Οι Μάντσεστερ Σίτι και Τσέσλι θα διεκδικήσουν ένα τρόπαιο που έχει ύψος 73,5 εκατοστά και ζυγίζει 7,5 κιλά, ακόμα κι αν χρειαστεί να περάσουν τα 90’ της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Πέντε τελικοί έχουν κριθεί στην παράταση, ένδεκα στα πέναλτι, ενώ ένας χρειάστηκε επαναληπτικό. Η Αγγλία είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους διαφορετικούς εκπροσώπους σε τελικό (9) και τους πιο πολλούς διαφρετικούς νικητές (5, που θα γίνουν 6 εάν κερδίσει η Σίτι στο Πόρτο).

Εως τώρα στα 124 από τα συνολικά 125 ματς της εφετινής διοργάνωσης, έχουν σημειωθεί συνολικά 365 γκολ ή 2,95 γκολ σε κάθε αγώνα, ήτοι ένα γκολ κάθε 31 λεπτά.

Την σκηνή του τελικού θα «ανοίξει», 10’ πριν την σέντρα, ο βραβευμένος DJ και παραγωγός Μαρσμέλο, γνωστός για τις επιτυχίες Happier, Silence and Friends, με μια επική εικονική παράσταση.

