Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ενοίκους της πολυκατοικίας.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στην οδό Πεισιστράτους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν ορισμένους ενοίκους άλλων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.

Οι συγκεκριμένοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κατεβούν λόγω των πυκνών καπνών.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Πεισιστράτους στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 28, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για bullying: Δεν στέλνω τον γιο μου στο σχολείο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε μίνι μάρκετ

Μπακς και Αντετοκούνμπο μια “ανάσα” από τα ημιτελικά