Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Πως και που θα το χρησιμοποιούμε

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργεί το ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω του gov.gr.

Το ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό EU Digital Covid Certificate παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργεί το ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω του gov.gr, ενώ υπενθύμισε πως το σύστημα εμβολιασμού γίνεται μέσω τεσσάρων τρόπων για να κλειστεί το ραντεβού: είτε μέσω από την άυλη συνταγογράφηση είτε μέσα από την πλατφόρμα του emvolio.gov.gr είτε με φυσική παρουσία σε φαρμακεία και σε ΚΕΠ.

Διευκρίνισε ότι υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά που θα είναι διαλειτουργικά, συμβατά, ασφαλή και επαληθεύσιμα σε ολόκληρη την Ένωση. Πρόσθεσε ότι έχουν δυνατότητα και οι τουρίστες μέσα από την πλατφόρμα του Plf, εφόσον κάνουν τεστ στην Ελλάδα, να παίρνουν το πιστοποιητικό.

«Αποτελούν πρόκληση εκείνοι που έχουν ήδη κάνει μοριακό τεστ και δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε νοσήσει», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και συμπλήρωσε πως προβλέπεται έκδοση ειδικού πιστοποιητικού στους τουρίστες αν κάνουν το τεστ στην Ελλάδα.

Ο υπουργός τόνισε πως «η ΕΕ έδειξε ηγεσία στην ανάδειξη αυτού του συστήματος. Ήταν μία ευρωπαϊκή ψηφιακή χορογραφία. Αυτή η αρχιτεκτονική διάδραση εμπεριείχε μία στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών» και σημείωσε πως η διαμόρφωση του ψηφιακού πιστοποιητικού δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία, καθώς έπρεπε να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα εξακρίβωσης, ώστε να αποδεικνύεται πως το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

Ο κ. Πιερρακάκης χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο κι ανέφερε πως οι πολίτες θα μπορούν να μπουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr, και να εκδίδουν αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους. «Όταν το έγγραφο έχει εκδοθεί, θα υπάρχει πλατφόρμα εξακρίβωσης, το οποίο μας το παρείχε η ΕΕ. Επομένως θα υπάρχει QR code που θα δείχνει πως το έγγραφο είναι αυθεντικό και σωστό», εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

