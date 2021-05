Κόσμος

Μιανμάρ: Έλλειψη τροφίμων και κίνδυνος λιμού

Τους τέσσερις μήνες στρατιωτικής δικτατορίας κοντεύει να κλείσει η ασιατική χώρα, με τον ΟΗΕ και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να «χτυπούν καμπανάκι».

Τρώνε μία φορά την ημέρα μόνο ρύζι με λαχανικά, αυξάνοντας τα χρέη τους προκειμένου να επιβιώσουν: μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί κάτοικοι της Μιανμάρ έχουν χάσει τη δουλειά τους και αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες για να βρουν τρόφιμα.

“Τρώμε μία φορά την ημέρα, δεν θέλω η οικογένειά μου να υποφέρει από την πείνα”, δηλώνει ο 26χρονος Ουίν Νάινγκ Τουν.

Πριν το στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε την ηγέτιδα της Μιανμάρ Αούνγκ Σαν Σου Τσι, αυτός ο πατέρας τριών παιδιών εργαζόταν νυχτερινή βάρδια σε εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών.

Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί δεν μπορεί πλέον να πηγαίνει στη δουλειά του και έτσι παραμένει άνεργος στην ξύλινη καλύβα του στη φτωχή συνοικία Χλάινγκ Ταρ Γιάρ της Γιανγκόν.

Κοντά εκεί ζει και η Άγιε Μαρ η οποία μαγειρεύει ρύζι με φύλλα για να θρέψει τα επτά παιδιά της. “Ο σύζυγός μου είναι άνεργος. Κάνει μικροδουλειές”, διηγείται.

Εξάλλου είναι επικίνδυνο να τριγυρνά κανείς στους δρόμους της Χλάινγκ Ταρ Γιάρ αναζητώντας δουλειά: τον Μάρτιο ξέσπασαν στη συνοικία αυτή συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων και των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν εναντίον αμάχων, ενώ αυξημένη παραμένει η παρουσία της αστυνομίας και του στρατού.

Οικονομία σε παράλυση

Πολλοί κάτοικοι της Χλάινγκ Ταρ Γιαρ δούλευαν στον μεταποιητικό τομέα πριν το πραξικόπημα, κυρίως στα εργοστάσια υφαντουργίας που εξυπηρετούν δυτικές εταιρείες.

Πλέον οι απεργίες και η βία ανάγκασαν τα περισσότερα εργοστάσια να κλείσουν και οι κάτοικοι της συνοικίας δεν λαμβάνουν πλέον τα πενιχρά κοινωνικά επιδόματα που έπαιρναν καθώς το τραπεζικό σύστημα έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί χρεώνονται ολοένα και περισσότερο.

Η κατάσταση αυτή δεν περιορίζεται σε αυτή τη συνοικία της Γιανγκόν: λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της κρίσης που προκάλεσε το πραξικόπημα η φτώχεια κινδυνεύει να διπλασιαστεί και να επηρεάσει τον μισό πληθυσμό της Μιανμάρ ήδη από την επόμενη χρονιά, ένα πισωγύρισμα 16 ετών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) έως και 3,4 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα δυσκολευθούν να βρουν τροφή τους επόμενους τρεις με έξι μήνες, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των τιμών των τροφίμων: η τιμή του ρυζιού έχει αυξηθεί κατά 5% και του λαδιού μαγειρέματος κατά σχεδόν 20%.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα αστικά κέντρα. Οι αλυσίδες ανεφοδιασμού έχουν διαταραχθεί και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 30%, καθιστώντας δύσκολη τη μεταφορά προϊόντων από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις.

Οι πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου έχουν αναζωπυρωθεί οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και του στρατού προκαλώντας τις τελευταίες εβδομάδες τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, επίσης πλήττονται: η τιμή του ρυζιού έχει διπλασιαστεί στην πολιτεία Καχίν, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ.

Το PAM ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι αποδέσμευσε επισιτιστική βοήθεια για έως και δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

Άλλοι οργανισμοί καλούν τους κατοίκους της Γιανγκόν που διαθέτουν αποθέματα τροφίμων να τα δωρίσουν στους πιο φτωχούς.

“Εξαρτόμαστε αποκλειστικά από τις δωρεές. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, σίγουρα θα πεθάνουμε από την πείνα”, καταγγέλλει η 51χρονη Νι Άγιε.

Όχι στο εμπάργκο όπλων

Στο μεταξύ εννέα χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας κάλεσαν τον ΟΗΕ να μη στηρίξει το πάγωμα στις πωλήσεις όπλων στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το Benar News.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ο οποίος επικαλείται διπλωμάτη από το Λιχντενστάιν, εννέα χώρες απέστειλαν επιστολή στα κράτη που στηρίζουν το προσχέδιο απόφασης της Γενική Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ, με την οποία τους ζητούν να αφαιρεθεί από το κείμενο μια φράση που ζητεί “την αναστολή της άμεσης και έμμεσης παροχής, πώλησης ή μεταφοράς όλων των όπλων και πυρομαχικών” προς αυτή τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η επιστολή εστάλη εκ μέρους εννέα από τις δέκα χώρες της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο μόνιμος εκπρόσωπος του Λιχντενστάιν στον ΟΗΕ Γκέοργκ Σπράρμπερ δήλωσε ότι “στην επιστολή δεν αναφέρεται ο λόγος” για το αίτημα αυτό.

Η ASEAN καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η αιματοχυσία στη Μιανμάρ και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ της χούντας και των αντιπάλων της.

Μια προγραμματισμένη ψηφοφορία για μια μη δεσμευτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μιανμάρ αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με κάποιους διπλωμάτες να εξηγούν ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις προσπάθειες να στηριχθεί πιο ευρέως η πρωτοβουλία.

