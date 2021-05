Life

Λιάγκας: Οι ευχές της Σκορδά για τα γενέθλιά του και η επική αντίδραση του παρουσιαστή (βίντεο)

Τα "Χρόνια Πολλά" της Φαίης Σκορδά στον Γιώργο Λιάγκα και οι μορφασμοί του παρουσιαστή.

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τον Γιώργο Λιάγκα αφού έχει τα γενέθλιά του.

Ο παρουσιαστής στη σημερινή έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» δέχθηκε τις ευχές της Φαίης Σκορδά, και των συνεργατών του.

«Χρόνια Πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Να σε χαίρονται τα αγόρια σου. Να είσαι γερός! Με ωραία ταξίδια… Δεν θέλει καθόλου. Πες βρε ένα ευχαριστώ!», είπε η Φαίη Σκορδά με τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει διάφορους μορφασμούς.

«Ξέρετε ότι είμαι ο μόνος στην τηλεόραση που δεν θέλω», είπε από την πλευρά του ο παρουσιαστής αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν του αρέσουν ιδιαίτερα τα γενέθλια.

