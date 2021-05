Life

“Κωνσταντίνου και Ελένης”: Επανένωση Πέγκυς και Μάνθου σε...φωτογραφία

Ένα από τα πιο ιστορικά τηλεοπτικά ζευγάρια συναντιέται 21 χρόνια μετά το τέλος της συνεργασίας του, στον ΑΝΤ1.

Η Πέγκυ Καραχισαρίδου και ο Μάνθος Φουστάνος, η Μαρία Λεκάκη και ο Βασίλης Κούκουρας δηλαδή, που έγραψαν ιστορία –και συνεχίζουν καθημερινά να τη γράφουν – συναντήθηκαν ξανά και μοιράστηκαν τη στιγμή.

Το δημοφιλές ζευγάρι που συμπρωταγωνιστούσε στη σειρά του ΑΝΤ1, την οποία υπέγραψαν ο Χάρης Ρώμας και η Άννα Χατζησοφιά, έχει «γράψει» με τις ατάκες, όπως το «Πέγκυ μοναδική μου αγάπη».

Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» προβλήθηκε από το 1998 έως το 2000 και συνεχίζει να μας συντροφεύει έκτοτε τα μεσημέρια μας.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές του Κωνσταντίνου (Χάρη Ρώμα) και της Ελένης (Ράντου) συναντήθηκαν 21 χρόνια μετά το τέλος της σειράς και η Μαρία Λεκάκη μοιράστηκε τη φωτογραφία στο λογαριασμό της στο instagram.

«Ξανά μαζί» έγραψε στη λεζάντα της «αγαπησιάρικης» φωτογραφίας, η οποία αν και έγινε αποδεκτή με εκατοντάδες ενθουσιώδη σχόλια και ατάκες των ηρώων της σειράς, δεν εξηγήθηκε ο λόγος που τραβήχτηκε.

View this post on Instagram A post shared by maria lekaki (@marialekaki.official)

