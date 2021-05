Πολιτική

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Ο Μωυσής μας προέκυψε Ηρώδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Βουλή. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από την Πελώνη.

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τον ότι δεν έρχεται στη Βουλή να απαντήσει στην ερώτηση που έχει καταθέσει τρεις φορές για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να «πάρει πίσω την αθλιότητα» με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που αφήνει εκτός ΑΕΙ 25.000-30.000 μαθητές, όπως είπε, «στο βωμό εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ιδιοκτητών κολλεγίων». Του καταλόγισε «πολιτική δειλία να το βάζει στα πόδια και να μην απαντά», προσθέτοντας ότι το έδρανό του είναι άδειο, γιατί δεν έχει απαντήσεις και ότι «γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του» 100.000 μαθητές που δίνουν πανελλαδικές και τις οικογένειες τους. «Ο Μωυσής μας προέκυψε Ηρώδης», σχολίασε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «μένος με τη νέα γενιά».

Ο κ. Τσίπρας, επίσης, εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Μητσοτάκη με αφορμή την ομιλία του χθες στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ. Μίλησε για διχαστική και «θρασύτατη» τοποθέτησή του μπροστά στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κατηγορώντας τον ότι μίλησε όχι ως πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων αλλά ως «κομματάρχης της δεξιάς σε καφενείο». «Σκοτεινό διάλειμμα η διάσωση της χώρας από τη χρεωκοπία που την οδήγησε η ΝΔ; Σκοτεινό διάλειμμα η έξοδος από τα μνημόνια μετά από 8 χρόνια; Σκοτεινό διάλειμμα η ρύθμιση του χρέους που μας κρατά σήμερα στην πανδημία; Σκοτεινό διάλειμμα τα 37 δισ. που βρήκε στα δημόσια ταμεία, το μαξιλάρι στο οποίο κοιμάται σήμερα ήσυχος;», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης «τόλμησε να μιλήσει εξ ονόματος των προοδευτικών δυνάμεων» και πως «οι "βάστα Σόιμπλε" έγιναν προοδευτικοί και οι υπόλοιποι γίναμε "φασίστες"». Τον κατηγόρησε,ακόμα, ότι μίλησε για δημαγωγία εκείνος που «ντύθηκε Μακεδονομάχος αγκαζέ με τη Χρυσή Αυγή», που «τώρα τιμά τη Συμφωνία των Πρεσπών», αλλά στα κρυφά αφού, όπως είπε, δεν τολμά ούτε να αναφέρει το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας όταν έρχεται εδώ ο πρωθυπουργός της.

«Όταν θα μιλά για λαϊκισμό και δημαγωγία να κοιτά τον καθρέφτη, θα βλέπει το πρόσωπό του», «δίπλα στο λήμμα δημαγωγός θα είναι η φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη», είπε και κατέληξε: «Ο μεγαλύτερος δημαγωγός, η μεγαλύτερη πολιτική απάτη στη σύγχρονη ιστορία του τόπου».

Οικονόμου: Οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου για την ασφάλεια στα ΑΕΙ προχωρούν κανονικά

«Οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου για τα μέτρα προστασίας των ΑΕΙ "τρέχουν" κανονικά και τη Δευτέρα θα εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη», απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την αναφορά που έκανε σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή του νόμου.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «σχετικά με το θέμα της ματαίωσης της προκήρυξης θέλω να σας ενημερώσω ότι οι διαδικασίες "τρέχουν" κανονικά. Η προκήρυξη, τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί κανονικά. Δεν υπάρχει καμία αναστολή στην όλη αυτή διαδικασία. Οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά όπως προβλέπεται και έχουν ανακοινωθεί».

Πελώνη: Η αλήθεια δεν ήταν ποτέ συμβατή με τον κ. Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας μάς έχει συνηθίσει στο να λαϊκίζει, να ψεύδεται και να δημαγωγεί. Το ίδιο έκανε και σήμερα», επισημαίνει σε δήλωσή της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη απαντώντας στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις και κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας πήγε στη Βουλή και τον κατήγγειλε ότι δεν προσήλθε να του απαντήσει και μάλιστα σε ερώτηση που αφορούσε την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, σε μια στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη των εισαγωγικών εξετάσεων. Η συζήτηση αυτή, με σεβασμό στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο χρόνο», τονίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος και προσθέτει: «Όσον αφορά δε στην εφαρμογή του νόμου για τη φύλαξη των ΑΕΙ, η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το μέγεθος της ανευθυνότητάς του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετείται με τον πλέον επίσημο τρόπο, από το βήμα της Βουλής, με βάση δημοσιεύματα, δίχως να μπει στον κόπο να διασταυρώσει στοιχειωδώς την ακρίβειά τους. Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες δημοσιεύεται η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης των Πανεπιστημίων, που θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ».

Και καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Πελώνη: «Αλλά η αλήθεια δεν ήταν ποτέ συμβατή με τον κ. Τσίπρα».

Ηλιόπουλος: Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο

«Ο κ. Μητσοτάκης δια της κας Πελώνη έχει αποφασίσει να συνεχίζει να κοροϊδεύει ανερυθρίαστα, μπροστά στα μάτια τους, μαθητές και γονείς. Αν είχε πράγματι έστω και λίγο σεβασμό γι’ αυτούς δεν θα έπαιζε παιχνίδια με τα κολέγια στην πλάτη τους. Θα απέσυρε εδώ και τώρα το νομοσχέδιο που στέλνει με προσωπική του απόφασή σχεδόν 30000 μαθητές εκτός πανεπιστημίων. Η υποκρισία, η ταξική μεροληψία και ο ακροδεξιός λαϊκισμός του αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο τώρα που καταλαβαίνει ότι τα ψέματα τελειώνουν. Αλλά όπως έστρωσε θα κοιμηθεί», αναφέρει στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, απαντώντας στην Αριστοτελία Πελώνη.

Το σχόλιο Βαρουφάκη



«Ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να πει ότι το 2015 υπήρξε ένα διάλειμμα αντι-ευρωπαϊκού λαϊκισμού, τον οποίο συνέτριψαν (φαντάζομαι πως εννοεί μαζί με τον κ. Τσίπρα). Μια ματιά στις προτάσεις μας τότε, στο κέντρο της ΕΕ, αποδεικνύει ποιοι ήταν λαϊκιστές και ποιοι όχι.», ανέφερε σε σχόλιο του ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.





Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Έκρηξη σε αποστακτήριο

Βαρβιτσιώτης για Τουρκία στον ΑΝΤ1: δύσκολος γείτονας, αλλά και σημαντικός εταίρος

Τελικός Champions League: Μάντστεστερ Σίτι και Τσέλσι αναμετρώνται