Life

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Τούνη ντύθηκε νυφούλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα Τούνη ντυμένη νύφη μιλά στο "Πρωινό" για τον... χωρισμό της!

Η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε στην άκρως ανατρεπτική φωτογράφιση που έκανε η Ιωάννα Τούνη, η οποία ντύθηκε νύφη μαζί με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ήταν πιο ανανεωμένη και λαμπερή από ποτέ.

Την ώρα που οι φήμες για την προσωπική της ζωή φουντώνουν, η ίδια απαντάει τι σχέση έχει με τον Γιάννη Σιδεράκη και αν είναι ελεύθερη.

"Τα δημοσιεύματα θέλουν πολλά πράγματα... δεν έχω εκθέσει την προσωπική μου ζωή, οπότε θα το αφήσουμε να πλανέται" τόνισε η γνωστή influencer.

Στην ερώτηση αν είναι είναι ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη είπε: "Είμαι ελεύθερη, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα".

Μάλιστα θέλησε να αστειευτεί λέγοντας στη μαμά της πως πρόκειται για ό, τι πιο κοντινό θα δει σε γάμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψηφιακό πιστοποιητικό – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα το ενεργοποιεί πριν την 1η Ιουλίου

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικό Σαββατοκύριακο, προσοχή στις υπερβολές (βίντεο)

Τελικός Champions League: Μάντστεστερ Σίτι και Τσέλσι αναμετρώνται