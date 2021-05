Life

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Τα λαμπερά γενέθλια και η απάντηση για την ηλικία της (βίντεο)

Όσα είπε on camera η μεγάλη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου...

Γενέθλια είχε η Ζωζώ Σαπουντζάκη και τα γιόρτασε με φίλους της!

Η λαμπερή ηθοποιός φορώντας ένα υπέροχο λευκό μάξι φόρεμα βρέθηκε στο πάρτι που διοργάνωσαν φίλοι της και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους!

Η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: "Το καλύτερο δώρο για μένα είναι να είμαι υγιής και να μπορώ να δουλεύω".

Όταν ρωτήθηκε για την ηλικία της, υπογράμμισε: "Δεν κάνω τίποτα παρεμβατικό πάνω μου, πρέπει να φαίνεται. Απλώς αγαπώ τον ύπνο, αλλά και πάλι κοιμάμαι λίγο»!

Η Ζωζώ έγινε 88 χρονών και όπως έχει πει και εκείνη στο παρελθόν «τα αστέρια δεν έχουν ηλικία»!

Στο πάρτι βρέθηκε και η φίλη και συνάδερφός της, Άννα Φόνσου!

Όσα είπε on camera η ηθοποιός

