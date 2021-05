Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: Συνέντευξη στον Χίο έδωσε ο καταζητούμενος

Συνέντευξη του καταδικασμένου μέλους της Χρυσής Αυγής σε εφημερίδα, ενώ αναζητείται στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο επί οκτώ μήνες άφαντος Χρήστος Παππάς, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα του Στέφανου Χίου, «Μακελειό».

«Είστε αίμα κ’ θάνατος. Δεν παραδίνομαι», δήλωσε ο χρυσαυγίτης από το κρησφύγετό του στη συνέντευξη που έγινε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, δηλώνοντας τόσο αποφασισμένος που δεν πήγε καν στην κηδεία του πατέρα του.

Η υπόθεση του ηγετικού μέλους της Χρυσής Αυγής έχει πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις, με την Interpol να εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο ο φυγόποινος να διέφυγε σε χώρα του εξωτερικού, μετά την καταδίκη του σε 13 χρόνια φυλάκιση.

Ο Παππάς καταζητείται από τις 7 Οκτωβρίου, ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Η τελευταία τηλεφωνική του επαφή ήταν την ίδια μέρα με τον δικηγόρο του, Περικλή Σταυριανάκη, ο οποίος είχε τότε δηλώσει στον ΑΝΤ1 ότι, ο πελάτης του δεν προτίθεται να μπει στη φυλακή πριν το Εφετείο.

