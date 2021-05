Κοινωνία

Άγιος Νικόλαος: Απάτη μέσω e-banking, άρπαξαν 35600 ευρώ!

Ηλεκτρονική απάτη με "χρυσή" λεία. Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου

Υπόθεση απάτης ύψους 35.600 ευρώ εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, εις βάρος ενός άνδρα που είδε τα χρήματα από τους λογαριασμούς του να κάνουν «φτερά».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι στις 11 Μαΐου αφού κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους κωδικούς του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος (e-banking) ενός άνδρα, προέβησαν σε μεταφορά του συνόλου του ποσού που είχε ο παθών στους δύο λογαριασμούς του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ημεδαπών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

