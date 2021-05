Οικονομία

Τουρκία: σε ιστορικό χαμηλό η τουρκική λίρα

Το τουρκικό νόμισμα οδεύει προς τον τέταρτο συνεχή μήνα απωλειών.

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών ανήλθαν σε νέα υψηλά επίπεδα σήμερα αλλά η ενίσχυση του δολαρίου ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ συγκρατούσε την άνοδο, με την τουρκική λίρα, ωστόσο, να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η λίρα υποχώρησε κατά 0,6% στις 8,564 ανά δολάριο. Το τουρκικό νόμισμα οδεύει προς τον τέταρτο συνεχή μήνα απωλειών καθώς η πτώση του εντάθηκε αυτή την εβδομάδα όταν ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε έναν ακόμα υποδιοικητή της κεντρικής τράπεζας, δημιουργώντας ερωτήματα για την αυτονομία της.

Το αμερικανικό δολάριο απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα πρόσφατα χαμηλά του επίπεδα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς εάν αυτός διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα μπορεί να τροφοδοτήσει τις προσδοκίες για σύσφιξη της πολιτικής από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

