Μητσοτάκης για Τουρκία: Ουσιαστική προσέγγιση μόνο αν τερματιστούν οι προκλήσεις

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Θερμά σχόλια από τον Σαρλ Μισέλ.





«Καθώς η έξοδος από την πανδημία είναι πλέον ορατή, γίνονται ορατά και τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Εξασφαλίστηκε ενιαίο σύστημα για την προμήθεια και τη διανομή των εμβολίων και τώρα καθιερώνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό που καθιερώνει τις μετακινήσεις» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως σήμερα έγινε και η παρουσίασή του. Αποτελεί, είπε ο πρωθυπουργός: «σημαντική ευρωπαϊκή κατάκτηση που έγινε πράξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τα 5 εκατ. εμβολιασμών και πρωταγωνιστήσαμε στην υλοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού» συμπλήρωσε.

«Η Ευρώπη απέδειξε ότι έχει την εσωτερική δύναμη να αλλάζει» επισήμανε ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «Σήμερα βαδίζει στην επόμενη ημέρα οπλισμένη με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμάμαι στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου, πέντε ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων. Πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε ως ιδέα την οποία είχαμε καταθέσει σε επιστολή μας με άλλους 8 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Τότε φάνταζε ως όνειρο θερινής νυκτός. Έγινε όμως πράξη μετά».

"Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις"

«Με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητήσαμε και για τις εξωτερικές μας σχέσεις» είπε, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός. «Υπογράμμισα την καθοριστική συμμετοχή της πατρίδας μας για τη σταθερότητα ενός χώρου που είναι ζωτικός για τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά. Όπως γνωρίζεις φίλε Σαρλ, η χώρα μας υπήρξε η πρώτη από το νότο που έγινε δεκτή στην κοινότητα. Και οι δύο προεδρίες που άσκησε ταυτίστηκαν με διευρύνσεις. Δεν είναι μόνο συνειδητή επιλογή μας αλλά και μια ιστορική αποστολή συμβαδίζοντας πάντα με την επέκταση ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, από τις συζητήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «δεν έλειψαν τα θέματα που αφορούν στην Τουρκία», για να εξηγήσει πως «Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Αυτό είναι το κλίμα που θα οδηγήσει σε ένα διάλογο για το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών».

"Ο κρατικός αυταρχισμός δεν έχει θέση στην ήπειρό μας"

«Η κοινοτική συμπαράσταση προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν αποτελεί μόνο αυτονόητη έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και ρητή αναγνώριση ότι στο πεδίο αυτό δοκιμάζονται τα στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντας της ΕΕ» τόνισε συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κοινή είναι και η οπτική μας για τη Λιβύη» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ως «Θα πρέπει να εκλείψουν οι εξωτερικές παρεμβάσεις τρίτων».

Τέλος αναφέρθηκε και στην Λευκορωσία, λέγοντας πως «Ταυτόσημες είναι και οι θέσεις μας για τα δραματικά γεγονότα στη Λευκορωσία» για να καταλήξει τονίζοντας ότι «Ο κρατικός αυταρχισμός δεν έχει θέση στην ήπειρό μας».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που ακολούθησε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε πως: «Την τελευταία φορά που ο φίλος Σαρλ Μισέλ βρέθηκε στην Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη συγκυρία όταν μαζί επισκεφτήκαμε τον Έβρο, τα σύνορα Ελλάδος και Τουρκίας που αποτελούν σύνορα με τη ΕΕ. Τόνισα πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του για να στείλουμε μήνυμα ότι η χώρα έχει υποχρέωση να φυλάει τα σύνορά της που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και εκφράσουμε την απόρριψή μας απέναντι σε πολιτικές που εργαλειοποιούν πρόσφυγες, μετανάστες και τους κάνουν πιόνια. Αυτές οι πρακτικές δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν ανεκτές».

Σ. Μισέλ: Οι προτάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού είχαν θεμελιώδη επίδραση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε κατά τις κοινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, τη χαρά του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της Ευρώπης και τόνισε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι «πολύτιμος», κάτι που αναδείχθηκε ιδιαίτερα από την αρχή της κρίσης.

Υπογράμμισε πως η ανθρώπινη εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο σε όλη αυτή την περιπέτεια και πρόσθεσε πως ο δυναμισμός, ο ενθουσιασμός του και οι προτάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού είχαν θεμελιώδη επίδραση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.

«Καταφέραμε να δουλέψουμε από κοινού, καταφέρουμε να έχουμε σημαντικές επενδύσεις για να παράξουμε νέα εμβόλια, για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των εμβολίων και για να ανασχέσουμε αυτό το κύμα της covid-19 και για να ξανανοίξουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας ώστε η Ευρώπη να είναι στο ύψος των προκλήσεων», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.





"Θα εργαστούμε για να γίνουν πραγματικότητα οι νέες μεταρρυθμίσεις"

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε αναφορά στο Πιστοποιητικό covid-19, τονίζοντας ότι ήταν κι ο ίδιος από τους πρώτους που το είδαν πριν από μερικούς μήνες κι «από τότε είχαμε συζητήσει πώς θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε αυτό το οποίο είναι το θεμέλιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου δηλαδή την ελεύθερη μετακίνηση».

Υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία του για τουριστικές χώρες όπως η Ελλάδα και εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε στη σημερινή παρουσίασή του.

Ακολούθως τόνισε ότι το πώς θα ενισχύσουμε την οικονομία μας είναι το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, το πώς δηλαδή θα έχουμε μεγαλύτερη ευημερία αλλά και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Αναφέρθηκε στην «ιστορική απόφαση για το κοινοτικό οικοδόμημα», την απόφαση του περυσινού Ιουλίου για τη διάθεση 540 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάκαμψη μετά την covid.

«Όλες οι χώρες αποφάσισαν στη διάσκεψη κορυφής τα νομικά εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν αυτή τη νέα ανάκαμψη και τη νέα ευημερία», επεσήμανε και πρόσθεσε πως «θα εργαστούμε για να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι νέες μεταρρυθμίσεις, που είναι απαραίτητες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερη οικονομική ανάκαμψη αλλά και ψηφιακή ανάκαμψη που είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ατζέντα».

