Μειωμένα ενοίκια: προκαταβολή αποζημιώσεων για τον Απρίλιο

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και για τον Μάιο. Περιορίζεται σημαντικά η εφαρμογή του μέτρου για τον Ιούνιο.

Η ΑΑΔΕ κλείνει εκκρεμότητες που σχετίζονται με την καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια τον Απρίλιο αλλά και προηγούμενους μήνες.

Σήμερα θα ξεκινήσει η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τα κουρεμένα ενοίκια του Απριλίου οι οποίες ανέρχονται στο 80% των μισθωμάτων που δεν έχουν εισπραχθεί. Βάση για την πληρωμή αποτελούν οι δηλώσεις COVID Μαρτίου. Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα κληθούν να υποβάλουν τις δηλώσεις για το μήνα Απρίλιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι δεν το κάνουν, θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά που εισέπραξαν.

Παράλληλα, φαίνεται ότι θα εξοφληθούν οι περίπου 1.500 ιδιοκτήτες ακινήτων που έλυσαν το πρόβλημα την καταχώρηση του τραπεζικού τους IBAΝ στο Taxisnet. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ εξακολουθεί να αναζητά 25.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δηλώσει στο ΤaxisNet το τραπεζικό τους IBAN προκειμένου να τους καταβληθούν χρήματα.

Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε η λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δικαιούνται απαλλαγή ενοικίου για το μήνα Μάιο. Η απόφαση με τους ΚΑΔ που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τα ενοίκια το Μάιο αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου παρόλο που άνοιξε εντός του Απριλίου. Τα μηδενικά ενοίκια ισχύουν για τις επιχειρήσεις των κλάδων της εστίασης, του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.

Στις επιχειρήσεις με μηδενικά ενοίκια περιλαμβάνονται επίσης τα γυμναστήρια, τα κέντρα διασκέδασης, οι μουσικές σκηνές, οι παιδότοποι. Το μέτρο του “κουρέματος” δεν εφαρμόζεται αυτόν το μήνα, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες τους τελευταίους μήνες πλήρωναν ενοίκιο το οποίο ήταν «κουρεμένο» κατά 40%. Οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή για ακόμη ένα μήνα θα πληρώσουν το 60% του ενοικίου για την κύρια κατοικία τους ή για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

Όσον αφορά τον Ιούνιο, η εφαρμογή του μέτρου των μειωμένων ενοικίων θα περιοριστεί σημαντικά δεδομένου ότι σημαντικό πλέον κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας έχει επαναλειτουργήσει. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι να ισχύσει κούρεμα 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων που θα συνεχίζουν λειτουργούν με περιοριστικά μέτρα όπως γυμναστήρια, χειμερινά σινεμά, κλειστοί – εσωτερικοί χώροι διασκέδασης και εστίασης κ.λπ. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν πιθανότατα στην ερχόμενη εβδομάδα.

