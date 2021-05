Αθλητικά

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με Πίρλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παραμονή του στον πάγκο της «Μεγάλης Κυρίας», ήταν τελικά σύντομη. Ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Το χρονικό ενός... προαναγγελθέντος θανάτου ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής, με τη Γιουβέντους να ανακοινώνει την απομάκρυνση του Αντρέα Πίρλο από την τεχνική ηγεσία, πριν καν συμπληρώσει ένα χρόνο στον πάγκο της ομάδας.

«Σε ευχαριστούμε Αντρέα. Αυτές είναι οι πρώτες κουβέντες που πρέπει όλοι να πούμε, στο τέλος αυτής της ιδιαίτερης κοινής εμπειρίας», αναφέρει η ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου, που εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει και τη συμφωνία του με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

«Πριν από λίγους μήνες, ο Αντρέα Πίρλο, ένα είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ξεκίνησε τη νέα του περιπέτεια ως πρώτος προπονητής. Για να το κάνει, χρειάστηκε θάρρος, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που σημαδεύτηκε από χιλιάδες δυσκολίες, καθώς η πανδημία υποχρέωσε τον κόσμο να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του μέρα με τη μέρα. Ο Πίρλο έκανε τα πρώτα βήματα σε μία καριέρα που χωρίς αμφιβολία θα είναι λαμπρή», επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Γιουβέντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμναστήρια – Παιδότοποι: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση

Τελικός Champions League: Μάντστεστερ Σίτι και Τσέλσι αναμετρώνται

Μιανμάρ: Έλλειψη τροφίμων και κίνδυνος λιμού