“Το Πρωινό”: η Ντορέττα Παπαδημητρίου “λύγισε” στον αέρα της εκπομπής (βίντεο)

Γιατί φορτίστηκε συναισθηματικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε- μεταξύ άλλων- στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την αδερφή της, Ελίνα, που έγινε μητέρα πρόσφατα και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Έχω τρελαθεί με την ανιψούλα μου. Είναι ένα καταπληκτικό μωράκι. Είμαι η πιο ευτυχισμένη θεία. Είμαι πολύ ευτυχισμένη για την αδερφή μου, γιατί το ήθελε πάρα πολύ. Το προσπαθούσε καιρό και τελικά ο κύριος Παράσχος έκανε το θαύμα του και πήγαν όλα πολύ καλά.

Η αδερφή μου μένει μόνη της αλλά βλεπόμαστε συνέχεια με self test. Το παιδί το μεγαλώνει μόνη της. Το παιδί το έκανε μόνη της. Είναι μια ιδιαίτερη απόφαση, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανη για την αδερφή μου. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Επειδή ήμουν κοντά με την αδερφή μου όλη αυτή την τριετία που προσπαθούσε, είναι μια ψυχολογικά επώδυνη διαδικασία. Όταν τελικά συνέβη, ένιωσα… συγκινούμαι τώρα… ήταν θεόσταλτο. Είναι μεγάλη η ευτυχία και η χαρά μας. Προσευχόμασταν πολύ καιρό.», είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου φανερά συγκινημένη.

