e-ΕΦΚΑ: Ο Παναγιώτης Δουφεξής νέος διοικητής

«Μετά από δύο χρόνια ως επικεφαλής του e-ΕΦΚΑ και άλλα δύο παλαιότερα στην ΗΔΙΚΑ ο διοικητής Χρήστος Χάλαρης αποφάσισε, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος, να διεκδικήσει άλλες σοβαρές θέσεις ευθύνης του δημόσιου τομέα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη θέση του κ. Χάλαρη, που αποχωρεί, τοποθετείται ο οικονομολόγος Παναγιώτης Δουφεξής.

Ο κ. Δουφεξής έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων. Με την κοινωνική ασφάλιση ασχολείται από το 2007 και είχε συμμετοχή σε διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Μέχρι σήμερα, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ. Έχει διατελέσει, επίσης, διευθυντής των γραφείων των κ.κ. Γιάννη Βρούτση και Κωστή Χατζηδάκη.

Στην κενή θέση του Α' Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετείται ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλος της Ομάδας Έργου για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Ο κ. Βαρβέρης αναλαμβάνει υπεύθυνος για τον ψηφιακό και οργανωτικό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Η Ομάδα Έργου για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, υπό τον κ. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, θα συνεχίσει να προσφέρει κανονικά τις υπηρεσίες της σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Χρήστο Χάλαρη για το σημαντικό έργο του ως Διοικητής του e-ΕΦΚΑ. Επί των ημερών του, ο Οργανισμός προχώρησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ξεκίνησε η ψηφιακή απονομή συντάξεων, πολλαπλασιάστηκαν θεαματικά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων, αυξήθηκε ο ρυθμός απονομής συντάξεων και αντιμετωπίστηκαν πολλές από τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού.

Ο ίδιος ο κ. Χάλαρης επέλεξε να διεκδικήσει άλλες κρίσιμες θέσεις ευθύνης και είμαι βέβαιος ότι και στα νέα του καθήκοντα θα είναι εξίσου παραγωγικός.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις γνώσεις, την αποφασιστικότητα και τις διοικητικές ικανότητες του νέου Διοικητή Παναγιώτη Δουφεξή, αλλά και στην επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του νέου Α' Υποδιοικητή Αλέξανδρου Βαρβέρη, οι οποίοι σε συνεργασία με τους άλλους Υποδιοικητές (Λ. Κρητικό, Ν. Ατσαβέ και Ν. Παγώνη) θα συμβάλουν στην τεράστια προσπάθεια του e-ΕΦΚΑ να εκσυγχρονιστεί και να γίνει περισσότερο φιλικός στους ασφαλισμένους».

Ο απερχόμενος Διοικητής του e- ΕΦΚΑ κ. Χρήστος Χάλαρης, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και, μεταξύ άλλων, έχουν αναπτυχθεί νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που ξεπερνούν τις 600.000 μηνιαίες συναλλαγές με ασφαλισμένους, έχουν εκδοθεί ψηφιακά 30.500 συντάξεις του συστήματος "ΑΤΛΑΣ" και υποβάλλεται κάθε μήνα ηλεκτρονικά η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Δημοσίου για 423.000 δημόσιους υπαλλήλους.

Ταυτόχρονα, στο κρίσιμο πεδίο της οργανωτικής ενοποίησης των τέως φορέων κοινωνικής ασφάλισης ξεκινήσαμε από το μηδέν και, παρά τις τεράστιες λειτουργικές δυσκολίες, λόγω και της πανδημίας του COVID-19, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πλήρης συγχώνευση φορέων στο τέως ΙΚΑ (ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, κλπ), διευρύνοντας πανελλαδικά το δίκτυο εξυπηρέτησης των αντίστοιχων ασφαλισμένων και ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς η σύσταση των τοπικών διευθύνσεων, ώστε στην αρχή του επόμενου έτους να υπάρχει για πρώτη φορά ένα σημείο εξυπηρέτησης για όλους τους ασφαλισμένους στον τόπο κατοικίας τους.

Καθώς σήμερα μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους βρίσκονται στην εκκίνησή τους, επέλεξα αυτή τη χρονική στιγμή να ολοκληρώσω τη θητεία μου στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να συμμετάσχω στην εξελισσόμενη διαδικασία ανάδειξης της διοίκησης σε έναν από τους φορείς που θα ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση ενός εκ των μεγάλων αυτών έργων.

Eυχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του και τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση και κ. Κωστή Χατζηδάκη για την στήριξή τους, καθώς επίσης τους Υποδιοικητές, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του e-ΕΦΚΑ για την άριστη συνεργασία μας και την καθοριστική συμβολή τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, στην επίτευξη των στόχων που θέσαμε στο διάστημα της θητείας μου, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις».

