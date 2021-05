Κοινωνία

Κυψέλη: Αγωνία για την εξαφάνιση 34χρονου

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 34χρονου. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 19/05/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Τζασίντι Μαχμούντ, 34 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Τζασίντι Μαχμούντ στις 28/05/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της συζύγου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή τoυ σε κίνδυνο.

Ο Τζασίντι Μαχμούντ έχει κανονικό ύψος και βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια.Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, πράσινο μπουφάν και μπλε τζόκεϋ καπέλο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

