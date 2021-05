Αθλητικά

“Απόστολος Νικολαΐδης”: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη “Λεωφόρο”

Απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δημόσια συνάθροιση την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δημόσια συνάθροιση, από τις 6:00 έως τις 24:00, την Κυριακή 30 Μαΐου, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λ. Αλεξάνδρας- Π. Κυριακού- Αναστασίου Τσόχα- Κόνιαρη.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει:

Α) Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και της συμμετοχής σ' αυτήν εξακοσίων συνέδρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο "Απόστολος Νικολαΐδης". Επιπλέον, κατόπιν σχετικών πληροφοριών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επεισοδίων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, λόγω του κλίματος έντασης που επικρατεί μεταξύ των υποψηφίων.

Β) Συγκέντρωσης επί της οδού Παναθηναϊκού, έξω από τη Θύρα 13 του γηπέδου "Απόστολος Νικολαΐδης" (όπου πρόκειται να διεξαχθεί η ως άνω Γενική Συνέλευση), περί των δύο χιλιάδων οργανωμένων οπαδών της ομάδας του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο εορτασμού για την συμπλήρωση πενήντα ετών από την συμμετοχή στο τελικό της διοργάνωσης του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης στο στάδιο Γουέμπλεϊ με αντίπαλο την ολλανδική ομάδα Άγιαξ, καθώς σε κοντινή απόσταση με τον τόπο των ανωτέρω συναθροίσεων υπάρχουν σύλλογοι- λέσχες αντίπαλων ομάδων».

