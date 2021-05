Life

Πόσο κακό κάνει ο ήλιος στο δέρμα μετά από ενέσιμη θεραπεία προσώπου;

Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος αναμονής ;

Βιάζεσαι να επισκεφτείς την πισίνα ή την παραλία αμέσως μόλις ολοκλήρωσες κάποια ενέσιμη θεραπεία προσώπου; Θα σου έλεγα ότι δεν είναι και μια τόσο καλή ιδέα.

Οι δερματολόγοι από το Hollywood Dermatology & Cosmetic Specialists in South Florida εξηγούν ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα μια θεραπείας με fillers ή μεσοθεραπεία προσώπου.

Πιο συγκεκριμένα, εξηγούν ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά επειδή:

Αποδυναμώνει το υαλουρονικό οξύ , που είναι βασικό συστατικό των ενέσιμων θεραπειών.

Επιδεινώνει εξαιτίας της αφυδάτωσης λόγω θερμότητας την υφή του δέρματος, καθώς αυτό αποθεραπεύεται.

Μειώνει τη διάρκεια της ενέσιμης θεραπείας.

