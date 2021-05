Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Κίνητρα για τους γιατρούς στα νησιά και τις ακριτικές περιοχές

Τι προανήγγειλε από την Σύρο ο υπουργός Υγείας.

Κίνητρα για τους ιατρούς των δομών του ΕΣΥ που θα υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα και στις ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε από τη Σύρο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, το πρόγραμμα κινήτρων θα υλοποιηθεί με νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί εις μακρόν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, εκπαιδευτικά κίνητρα για τις οικογένειες των ιατρών που θα υπηρετούν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και μοριοδότηση και αναβάθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με το βαθμό ενός ιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με αυτό τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, «θα είναι ελκυστικό για έναν νέο συνάδελφο που τελειώνει την Ιατρική και παίρνει την ειδικότητά του, να πάει σε μια νησιωτική ή σε μια ακριτική περιοχή, να μπορεί να συνυπηρετήσει με τον σύζυγο ή την σύζυγο από το ευρύτερο Δημόσιο ή τον Στρατό, να έχει οικονομικές απολαβές τέτοιες που να μπορεί να ανταπεξέλθει να ζήσει με την οικογένειά του στην Περιφέρεια, να έχει φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Και παράλληλα, μετά από ένα χρονικό διάστημα, 5 ή 7 ετών, στο οποίο de facto δεν θα μπορεί να φύγει από το νησί, να διεκδικήσει έναν ανώτερο βαθμό σε ένα Νοσοκομείο ή μια Μονάδα Υγείας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο».

«Πολλές φορές συζητήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μια τέτοια μεταρρύθμιση, υπήρχαν πολλές καλές προθέσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατό ενδεχομένως γιατί όλα αυτά έγιναν αποσπασματικά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έρθει να ενώσει όλα αυτά με τις σύγχρονες ανάγκες και με μια μορφή ενσωμάτωσης των κινήτρων σε μια πρόταση τέτοια που θα αποτρέψει και το brain drain», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Υγείας ήταν ομιλητής στην εκδήλωση παρουσίασης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, ενός έργου ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που παραδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας τη σημασία της ψηφιακής, ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης των Νοσοκομείων, που ανακοίνωσε πρόσφατα και υπηρετεί το σχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της νέας εποχής.

Ο μετασχηματισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου σε Πρότυπο Ψηφιακό Νοσοκομείο, επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος, διευκολύνει το έργο των ιατρών, νοσηλευτών και όλου του προσωπικού και αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και στους επισκέπτες των Κυκλάδων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν στις ψηφιακές υποδομές του Γ.Ν. Σύρου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου κέντρου δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, κάλυψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου με ασύρματη δικτυακή υποδομή (WiFi) και προμήθεια 160 νέων Η/Υ, 73 εκτυπωτών και 40 tablets για παρακλίνια εξέταση των ασθενών. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείρισης προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και άμεσης, δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το προσωπικό, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως με τις παραπάνω ψηφιακές παρεμβάσεις επιτυγχάνονται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μείωση της γραφειοκρατίας με αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης Νικόλαο Λειβαδάρα, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό και τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Μιχάλη Ζουλουφό, μετέβη στο Γ.Ν. Σύρου όπου συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό και με πολίτες, ενώ επισκέφθηκε και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού η οποία εξυπηρετεί 30 ασθενείς και συνεχάρη τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου για την εξαιρετική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

