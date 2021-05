Παράξενα

Κρήτη: Ομολόγησε ληστεία 25 χρόνια μετά και επέστρεψε τα χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ληστεία έγινε το 1996 και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος άλλο ατόμου. Τι "εξομολογήθηκε" στους αστυνομικούς και τους άφησε με το στόμα ανοικτό...

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ανατολικής Κρήτης όταν εμφανίστηκε ένας 48χρονος Κρητικός και ομολόγησε ότι είχε διαπράξει ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην Αλικαρνασσό, το 1996. Ο 48χρονος άνδρας που τότε ήταν φοιτητής είχε καταφέρει να αποσπάσει από την ταμία της τράπεζας το ποσό των 450.000 δραχμών.

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά ο 48χρονος ένιωσε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να ζητήσει συγγνώμη με τον τρόπο του και να επιστρέψει μέσω της Αστυνομίας στην τράπεζα το ποσό των 1.330 ευρώ, όσα δηλαδή και τα χρήματα που είχε αποσπάσει τότε.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους εμβρόντητους αστυνομικούς τους λόγους που τον οδήγησαν να προβεί σε αυτή την ομολογία τόσα χρόνια μετά. Για τη συγκεκριμένη ληστεία του 1996 οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές Ασφαλείας είχαν ταυτοποιήσει ως εμπλεκόμενο ένα άλλο άτομο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 48χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς διέπραξε τη ληστεία, ισχυριζόμενος ότι ήταν μόνος του. Έδωσε στην ταμεία ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι έφερε πάνω του πιστόλι και υπό την απειλή αυτή, κατάφερε να αποσπάσει τα χρήματα. Το κίνητρο για τη ληστεία ήταν ότι χρωστούσε λόγω τζόγου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλέον η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αφού η κατάθεση με τα όσα ομολογεί και περιγράφει ο 48χρονος θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που παρέδωσε στο Αστυνομικό Τμήμα θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Απόστολος Νικολαΐδης”: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη “Λεωφόρο”

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Τούνη ντύθηκε νυφούλα (βίντεο)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικό Σαββατοκύριακο, προσοχή στις υπερβολές (βίντεο)