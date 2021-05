Life

Γέννησε η Κωνσταντίνα Κομμάτα! Τρισευτυχισμένος μπαμπάς ο Γιώργος Σαμαράς

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Κομμάτα στο Instagram

Τις ομορφότερες στιγμές της ζωής τους βιώνουν τις τελευταίες ημέρες η Κωνσταντίνα Κομμάτα και ο Γιώργος Σαμαράς, αφού έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Η γνωστή ηθοποιός την προηγούμενη Τετάρτη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο συμπλήρωσε την ευτυχία του ζευγαριού.

Το ευχάριστο γεγονός ανακοίνωσε η Κωνσταντίνα Κομμάτα μέσα από μία ανάρτηση της στο Instagram.

