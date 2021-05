Οικονομία

ΣΕΕΧΩΜ: παράλογοι όροι για αγορές από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων

Έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί, λόγω της πανδημίας. Η αντιπρόταση που θέτουν και το νέο “χτύπημα” για τα μικρά μαγαζιά.

Έντονη αντίδραση για τους όρους που έχουν θέσει οι διαχειριστές κρουαζιέρας για τις συναλλαγές επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα καταστήματα της Χώρας στην Μύκονο εκφράζει το οικείο Σωματείο τους, κάνοντας λόγο για ουσιαστικό αποκλεισμό των μαγαζιών τους από τους δυνητικούς πελάτες τους και δη βάσει περιορισμών που λόγω και της ιδιαιτερότητας της Χώρας δεν θα έπρεπε να είχαν τεθεί, όπως υποστηρίζουν.

Αναλυτικά, το Σωματείο Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Χώρας Μυκόνου, σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά συνάμα και με υπευθυνότητα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της Χώρας Μυκόνου αντιμετωπίζουν τις προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις και συναλλαγές με τους τουρίστες κρουαζιέρας. Οι επιλεκτικές μετακινήσεις των τουριστών σε καταστήματα του νησιού για προστασία από την COVID-19 αποκλείουν εξ΄ ορισμού το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών της Χώρας και οδηγούν σε μαρασμό τον παραδοσιακό Οικισμό και τους επαγγελματίες της Χώρας δίνοντας ακόμη ένα χτύπημα στην χειμαζόμενη Χώρα.

Είναι αδιανόητο να αποκλείονται τα γκρουπ των τουριστών από τα καταστήματά μας, από τους διαχειριστές των κρουαζιερόπλοιων, θέτοντας όρους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να υπάρξουν. Όπως, είναι γνωστό τα καταστήματα μας και οι επιχειρήσεις μας, ειδικά στη χώρα Μυκόνου έχουν περιορισμένη έκταση – στις περισσότερες περιπτώσεις με βάση τα σημερινά μέτρα υπάρχει δυνατότητα για έναν πελάτη ανά κατάστημα - και δεν είναι λογικό να τίθεται ως όρος ότι τα γκρουπ θα χωρίζονται σε δύο τμήματα όπου το ένα θα εισέρχεται στο κατάστημα και το άλλο θα περιμένει τη σειρά του για να μπει μόλις τελειώσει το πρώτο. Είναι πασιφανές ότι αυτή πρακτική δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στα σοκάκια της Μυκόνου, ούτε από τους ίδιους τους εμπνευστές της.

Η λογική λύση είναι. και οι επαγγελματίες της Μυκόνου θα το κάνουν πράξη, τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα, να έχουν τα εμπορεύματα τους στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων όπου και θα γίνονται οι συναλλαγές, παρά το επιπρόσθετο κόστος που θα επιφορτιστούν. Με την πρόταση αυτή, πιστεύουμε πως οι διαχειριστές της κρουαζιέρας θα αναθεωρήσουν την στάση τους και θα συνεχίσουμε την μακροχρόνια συνεργασία μας με αμοιβαίο όφελος και πάνω απ’ όλα με προστασία της υγείας όλων μας.

Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο μας, το οποίο έχει επανειλημμένως ταχθεί υπέρ των εμβολιασμών και της τήρησης των μέτρων που αποφασίζει η Πολιτεία δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοιες αποφάσεις που υπονομεύουν την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων-μελών μας και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού».





