Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Διάρρηξη - μαμούθ με λεία 2 εκατ. ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάρρηξη του αιώνα στους Αμπελόκηπους! Πήραν κοσμήματα αξίας 2 εκατ. ευρώ από αποθήκη σπιτιού.Τι καταγγέλει το θύμα.

Μια 73χρονη γυναίκα κατήγγειλε χθες, Πέμπτη, 27 Μαϊου, στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ότι άγνωστοι της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχε κρυμμένα στην αποθήκη του σπιτιού της, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ηλικιωμένη ισχυρίστηκε, ότι μόλις κατέβηκε χθες, μετά από ημέρες, στην αποθήκη της οικίας της, διαπίστωσε ότι οι δράστες είχαν παραβιάσει την πόρτα και της αφαίρεσαν τα πανάκριβα κοσμήματα.

Η ΕΛΑΣ διερευνά την καταγγελία της 73χρονης γυναίκας.

Διαρρήξεις σημειώθηκαν τις προηγουμενες ημερες και σε δύο ακόμα διαμερίσματα, στον Βύρωνα και στου Παπάγου, με τα θύματα να καταγγέλουν ότι τους απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 450.000 και 150.000€ αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας αυνανίστηκε πάνω σε κοπέλα σε λεωφορείο

Κρήτη: Ομολόγησε ληστεία 25 χρόνια μετά και επέστρεψε τα χρήματα

Χρήστος Παππάς: Συνέντευξη στον Χίο έδωσε ο καταζητούμενος