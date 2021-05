Καλλιεργούσαν πάνω από 2600 δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Κοινωνία

Οργανωμένες χασισοφυτείες στο Κιλκίς. Χειροπέδες στους "καλλιεργητές".

Περισσότερα από 2.600 δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, από χασισοφυτείες που εντοπίσθηκαν σε δασώδεις περιοχές του Κιλκίς.

Οι φυτείες εντοπίστηκαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία 5 αλλοδαπών ανδρών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι 2 από τους προαναφερόμενους αλλοδαπούς είχαν συλληφθεί την 19η Μαΐου 2021 και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμα αλλοδαπού άνδρα, μετά τον εντοπισμό φυτείας με 1.431 δενδρύλλια κάνναβης σε δασώδη περιοχή στο Κιλκίς

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του ενός συλληφθέντα, όπου μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες εντοπίσθηκε οπλισμός, σφαίρες και ποσότητες κάνναβης .

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών εντοπίστηκε ακόμα μία φυτεία σε κοντινή δασώδη περιοχή με 1.175 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 80 εκατοστών. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των 2 παραπάνω συλληφθέντων, καθώς και ακόμα 2 αλλοδαπών ανδρών.

Στον χώρο βρέθηκε εξοπλισμός για την εκχέρσωση της δασικής περιοχής και για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης. Επίσης διαπιστώθηκε να έχουν εγκαταστήσει αυτοσχέδια ξύλινη καλύβα επιμελώς κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση, στην οποία βρέθηκαν πλήθος ρουχισμού, τρόφιμα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Μέχρι στιγμής από την διεξοδική έρευνα των αστυνομικών, συνολικά βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2.606 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1 μέτρου,

2 κιλά και 91 γραμμάρια κάνναβη,

1 πολεμικό τυφέκιο, 2 πιστόλια και πάνω από 290 φυσίγγια,

φορητές συσκευές ενδοεπικοινωνίας,

συσκευή καταγραφής κλειστού κυκλώματος και

1 όχημα.

Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας («Ice»), ανίχνευσης ναρκωτικών («Ακύλας») και εκρηκτικών («Sunny») των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κιλκίς, Χαλκιδικής και Σερρών αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, όπου τους παρέπεμψε στον Ανακριτή Κιλκίς και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

