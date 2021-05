Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χαρδαλιάς και Μαγιορκίνης για τα κρούσματα και τα μέτρα (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις για την περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και τα νεότερα για την εξέλιξη της πανδημίας.

Η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τις μεταβολές που αφορούν στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

