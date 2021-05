Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αποκλιμακώνεται σταθερά η πίεση στο ΕΣΥ (βίντεο)

«Δεν τελειώσαμε ακόμη με την πανδημία», προειδοποίησε. Κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν για να εμβολιαστούν, το συντομότερο δυνατόν.

Την «πορεία συρρίκνωσης της πανδημίας» επιβεβαίωσε ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Παρασκευής από το Υπουργείο Υγείας.

Επεσήμανε πως η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να αποκλιμακώνεται σταθερά, τα εξιτήρια είναι περισσότερα από τις νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, ενώ οι θάνατοι έχουν μειωθεί κατά 16%.

Προειδοποίησε πως «ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία», ο καιρός βοηθάει, αλλά δεν είναι αρκετός, συμπλήρωσε. Πρέπει να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος, εξήγησε.

Χωρίς επαρκή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, σημείωσε, «η όποια κανονικότητα θα είναι επισφαλής».

Τέλος, υπογράμμισε πως δεν πρέπει να καθυστερήσουμε για κανέναν λόγο τον εμβολιασμό και οφείλουμε «να είμαστε έτοιμοι για τον χειμώνα, όταν η μετάδοση του ιού θα είναι πιο δυναμική».

