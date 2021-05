Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στη Μακρακώμη Φθιώτιδας: Απειλούνται σπίτια

Εκλεισε η εθνική οδός Λαμίας - Καρπενησίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε στο χωριό Βιτώλη του δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα και σύμφωνα με το LamiaReport, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του χωριού ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής όταν τρακτέρ φορτωμένο με μπάλες ζωοτροφών στην πλατφόρμα, πήρε φωτιά χωρίς να το συνειδητοποιήσει εγκαίρως ο οδηγός του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τη διασταύρωση της Παλαιοβράχας και μέχρι 100 μέτρα πριν τη Βίτωλη να σκορπάει φλόγες στο πρανές που γρήγορα μεταδόθηκε σε ελιές και δασική έκταση.

Επενέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα του δήμου Μακρακώμης, ενώ η Αστυνομία σταμάτησε την κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου στο ύψος του χωριού.

