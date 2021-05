Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: νέα περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων

Τι αλλάζει στη ζωή μας από την επόμενη Δευτέρα. Για ποιες περιοχές χτύπησε «καμπανάκι» λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι όλοι οι σχετικοί δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση αλλά για να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να τηρούμε με συνέπεια τα μέτρα.

Ο κ. Χαρδαλίας είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων με άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων.

Από τη Δευτέρα 31 Μαΐου επαναλειτουργούν τα γυμναστήρια και μάλιστα τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν κάποιες διευκρινίσεις για ασκήσεις που δεν μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση μάσκας.

Από την 1 ην Ιουνίου θα επιτρέπεται και η διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων, εκτός σταδίων, επίσης με αυστηρά μέτρα προστασίας

Ο κ. Χαρδαλιάς, επεσήμανε ότι παρά την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουν οι επιδημιολογικοί δείκτες, υπάρχουν περιοχές στις οποίες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση μικρή ή μεγαλύτερη και ανέφερε τους δήμους, Ρόδου, Μυτιλήνης, Τροιζηνίας, Χανίων και την Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους των περιοχών αυτών να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στη συνεπή τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού.

