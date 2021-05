Κοινωνία

“Ψευτογιατρός”: σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση του

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας που μίλησε στον ΑΝΤ1, οι πράξεις και τα γιατροσόφια του 47χρονου, οδήγησαν ένα κοριτσάκι στην αναπηρία.

Της Κέλυς Χεινοπώρου

Ήταν μόλις λίγων μηνών, όταν οι γονείς της μικρούλας βρήκαν τον όγκο στην σπονδυλική της στήλη. Οι γιατροί αμέσως μίλησαν για χειρουργική αφαίρεση, ώστε το μωρό να μπορέσει να περπατήσει, όπως είχε συμβεί σε εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Μέχρι που στο δρόμο τους βρέθηκε ο «ψευτογιατρός»…

Η ιατροδικαστής και πραγματογνώμονας που ήλεγξε το φάκελο του παιδιού σοκάρει. Η μικρούλα οδηγήθηκε στην μόνιμη αναπηρία καθώς ο «ψευτογιατρός» την παρέπεμψε σε ματζούνια που ο ίδιος της προμήθευε και δεν χειρουργήθηκε όταν έπρεπε, σε ηλικία δηλαδή μικρότερη του 1 έτους.

Η Ράνια Δημακοπούλου, ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς ερωτηθείς από τον ΑΝΤ1, αν το παιδάκι έχει πλέον σοβαρές βλάβες, απάντησε καταφατικά, «Κινητικά θέματα σοβαρά, ουρολοιμώξεις σοβαρές, νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να είναι σε αναπηρικό καροτσάκι» είπε και συμπλήρωσε ότι «αν το παιδί είχε χειρουργηθεί εγκαίρως, δεν θα είχε αυτά τα θέματα σήμερα».

Η εισαγγελέας πρότεινε ο κατηγορούμενος να δικαστεί για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες, για βαριές σωματικές βλάβες, απάτες και το αδίκημα της πλαστογραφίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ανθρωποκτονίας κατά συρροή στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Ακόμη μια περίπτωση που ήρθε στο φως, είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε άδικα τον σύζυγο της, καθώς όπως λέει στον ΑΝΤ1, ο καρκίνος από τον οποίο έπασχε ήταν ιάσιμος σύμφωνα και με τους πραγματογνώμονες.

«Σίγουρα θα ζούσε γιατί ήταν πολύ νωρίς όταν τον ανακαλύψαμε [καρκίνο]. Ήταν σπρωγμένος προς το θάνατο. Πραγματικά αισθάνομαι παρά πολύ ικανοποιημένη από την άποψη, έστω και τόσο καθυστερημένα, που ανακαλύφθηκε αυτός ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά,

Εκτός από τον ψευτογιατρό αλλά 15 άτομα κατηγορούνται ως συνεργοί, μεταξύ αυτών γιατροί, μέλη διοικητικού συμβουλίου ιδιωτικής κλινικής, μια μοναχή και ένας πρώην υπουργός, γιατρός στο επάγγελμα.

