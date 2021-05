Κοινωνία

“Δήμητρα της Λέσβου”: Συγγενείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για την εξαφάνιση

Ο 64χρονος διεμφυλικός είχε γίνει γνωστός διεθνώς για την προσφορά του στους πρόσφυγες που έφθαναν στο νησί.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ανάμεσα στα 6 παιδιά της οικογένειάς της, η Δημήτρα ήταν ένα διαφορετικό παιδί, που ποτέ δεν έγινε αποδεκτή από συγγενείς και ντόπιους, στο χωριό Σικαμινά της Λέσβου όπου μεγάλωσε.

Στα 52 της, όταν έφυγαν οι γονείς της από την ζωή, αποφάσισε να αυτοπροσδριοριστεί ως γυναίκα. Άρχισε να ντύνεται με γυναικεία ρούχα, να απελευθερώνεται. Ο στιγματισμός όμως και η λεκτική κακοποίηση ήταν αυτό που ακολούθησε.

Το 2015, με την "έκρηξη" του μεταναστευτικού στο νησί της Λέσβου, η Δήμητρα αμέσως στάθηκε δίπλα στους πρόσφυγες, ενώ έγινε διεθνώς γνωστή ως «η Δήμητρα της Λέσβου», μετά από δεκάδες ρεπορτάζ ξένων δικτύως για την ζωή της και την προσφορά της

Πριν από 3 μήνες νεαροί την είχαν διασύρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα οι συγγγενείς της να αποφασίσουν με εντολή εισαγγελέα την εισαγωγή της στο Δρομοκαίτειο.

Στις 6 Απριλίου όμως η 64χρονη διεμφυλική εξαφανίζεται από το ψυχιατρικό νοσοκομείο και ακόμη αναζητούτναι τα ίχνη της.

"Φάρμακα έπρεπε να παίρνει, εδώ και χρόνια δεν έπαιρνε φάρμακα. Φώναζε κιόλας και στα μαγαζιά το καλοκαίρι που είχε κόσμο. Τραγουδούσε δυνατα, φώναζε. Εδώ στο χωριό δεν τον θέλει κανένας, έτσι που ήτανε", υποστηρίζει ο αδερφός της.

Η ενεργοποίηση του κοινωνικού συναγερμού SILVER ALERT γίνεται με καθηστέρηση 1μιση μήνα μετά για λογους που ακόμη διερευνώνται. Εκεί δηλώνεται από τους συγγενείς ως Δημήτρης Καλογιάννης, με το όνομα δηλαδή που υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης. Οι πρώτες πληροφορίες που την ήθελαν να περιφέρεται σε περIοχή της Χλακίδας, τελικά δεν επαληθεύθηκαν...

