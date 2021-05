Κόσμος

Τουρκία – Ιμάμογλου: κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών!

Ο δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως και εκ των κύριων αντιπάλων του Ερντογάν μπήκε στο στόχαστρο Εισαγγελέα για μια δήλωση του για τις δημοτικές εκλογές τις οποίες τελικά κέρδισε.

Τουρκικό δικαστήριο αποδέχθηκε το κατηγορητήριο, βάσει του οποίου ζητείται ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών σε βάρος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για δηλώσεις που έκανε, οι οποίες κρίθηκαν προσβλητικές, σε βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταδίδουν σήμερα τουρκικά ΜΜΕ.

Την ποινή φυλάκισης των 4 ετών και ενός μήνα ζήτησε ο εισαγγελέας σε βάρος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, διότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου είχε χαρακτηρίσει «ανόητη» την απόφαση των μελών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου να ακυρώσουν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου του 2019, στις οποίες είχε επικρατήσει.

Ενώ προηγείτο με μονάχα 13.000 ψήφους έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος, που στήριζε ο Ερντογάν, στην ακυρωθείσα εκλογική διαδικασία, ο Ιμάμογλου επικράτησε του αντιπάλου του με σχεδόν 800.000 ψήφους στις νέες εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Υποστηρίζοντας πως οι δηλώσεις του σε βάρος της εκλογικής αρχής ήταν απλά μια «οξεία κριτική», ο Ιμάμογλου απέρριψε την κατηγορία της εξύβρισης.

