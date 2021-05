Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ηγούμενος Εφραίμ: Αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του ηγουμένου Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής.

Ανησυχητική ήταν η επιδείνωση της υγείας του ηγουμένου Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, ο οποίος προ ημερών διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εισαχθεί στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ηγούμενος Εφραίμ δεν είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Ειδήσεις σήμερα:

Μειωμένα ενοίκια: προκαταβολή αποζημιώσεων για τον Απρίλιο

“Δήμητρα της Λέσβου”: Συγγενείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για την εξαφάνιση

Τουρκία – Ιμάμογλου: κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών!