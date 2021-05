Πολιτισμός

Γενοκτονία των Ποντίων: Έστειλαν το μήνυμα “Όσο πιο ψηλά γίνεται” (βίντεο)

Λυράρης έκανε "υπερπτήση" παίζοντας λύρα και τραγουδώντας το «Η Ρωμανία Πάρθεν».

Ο λυράρης Λευτέρης Ραφαηλίδης, του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Κορινού "Εύξεινος Πόντος", θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα "ηχηρό" και δυνατό για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, έκανε "υπερπτήση" με ειδικό αλεξίπτωτο τύπου "παρά πέντε", παίζοντας λύρα και τραγουδώντας το «Η Ρωμανία Πάρθεν».

Η προσπάθεια για να σταλεί το μήνυμα της Γενοκτονίας των Ποντίων "Όσο πιο ψηλά γίνεται", έγινε με τη συνεργασία του συλλόγου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

