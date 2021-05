Αθλητικά

Euroleague: Η Αναντολού Εφές στον τελικό μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Ιτούδη επέστρεψε από το -21, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να “κλέψει” το εισιτήριο.

Το χαμένο τρίποντο του Κλάιμπερν, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, έκρινε τον πρώτο (χρονικά) ημιτελικό του Final Four της Euroleague, που διεξάγεται στην Κολωνία.

Η Αναντολού Εφές ήταν η θριαμβεύτρια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 89-86, και πλέον περιμένει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο (22:00) για τον παρθενικό τίτλο της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να... επιστρέψει από το -21 και να βρεθεί ένα βήμα μακριά από μία επική ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 37-49, 55-71, 86-89

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμναστήρια – Παιδότοποι: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση

Ψηφιακό πιστοποιητικό – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα το ενεργοποιεί πριν την 1η Ιουλίου

“Η Φάρμα”: Παρασκευή και Σάββατο με ανατρεπτικά επεισόδια - Τι θα δούμε (βίντεο)