Αποκάλυψη VICE για Προτάσεβιτς: Πράκτορες τον παρακολουθούσαν επί μέρες στην Ελλάδα

Επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχο του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, για το θρίλερ της “αεροπειρατείας” της Ryanair.

Πράκτορες, με ρωσικά διαβατήρια, παρακολουθούσαν επί μέρες τον μπλόγκερ Ρόμαν Προτάσεβιτς, στη διάρκεια των διακοπών του στην Κρήτη, πριν επιβιβαστεί στην πτήση της Ryanair που κατέληξε στο Μινσκ της Λευκορωσίας, αποκαλύπτει το VICE.

Επικαλείται, μάλιστα, δηλώσεις αξιωματούχου του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Μετά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Προτάσεβιτς παραθέρισε για λίγες ημέρες στην Κρήτη, μαζί με τη σύντροφό του.

«Είναι ξεκάθαρο, καθώς συγκεντρώνουμε υλικό από κάμερες ασφαλείας (…) ότι τους παρακολουθούσαν εκπαιδευμένοι πράκτορες, οι οποίοι είχαν ρωσικά διαβατήρια», δήλωσε ο αξιωματούχος στο VICE World News, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. «Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ενήργησαν για λογαριασμό της Λευκορωσίας» και διασφάλισαν ότι ο Προτάσεβιτς επιβιβάστηκε στη συγκεκριμένη πτήση, αναφέρει η ίδια πηγή.

