Γυμναστήρια: ποιοι πρέπει να φορούν μάσκα

Αναλυτικά οι διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διευκρινίσεις για τη χρήση μάσκας στα γυμναστήρια, που επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 31 Μαΐου, έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

Όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση τριών μέτρων από άλλους ασκούμενους

Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα

Οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2

Από την προσεχή Δευτέρα, εξάλλου, ανοίγουν τα γήπεδα 5Χ5 και οι υπαίθριοι αθλητικοί χώροι.

