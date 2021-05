Κοινωνία

Φουρθιώτης: Η απάντηση της ΓΓΑΠ για την “προνομιακή” μεταχείριση

Τι αναφέρει για τις συνθήκες κράτησης του Μένιου Φουρθιώτη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κακόβουλα και άκρως αποπροσανατολιστικά χαρακτηρίζει η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δημοσιεύματα «σχετικά με δήθεν ευνοϊκή μεταχείριση του προφυλακισμένου Μένιου Φουρθιώτη», ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, υπογραμμίζοντας ότι προβλέπεται από τους κανονισμούς η δυνατότητα τοποθέτησης συνδρομητικού καναλιού στο κελί, καθώς και ειδικό διαιτολόγιο σε άτομα με προβλήματα υγείας, με δαπάνη του ίδιου του κρατούμενου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓΑΠ, αναφέρει ενδεικτικά ότι «μόνο στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού διαθέτουν εξοπλισμό κι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν δορυφορικά κανάλια περί τους 400 κρατούμενους».

Σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό των φυλακών, η ανακοίνωση αναφέρει: «Το άρθρο 19, παράγραφος 3, που αφορά στην ψυχαγωγία όλων ανεξαιρέτως των κρατουμένων, προβλέπει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί συνδρομητικό κανάλι για την προβολή αθλητικών γεγονότων και ταινιών ψυχαγωγικού και μορφωτικού περιεχομένου. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από τους κρατούμενους». Και προσθέτει: «Έπειτα από αίτημα που υπέβαλε ο κρατούμενος, κ. Φουρθιώτης, το Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης ενέκρινε στις 25/5, την τοποθέτηση συνδρομητικού καναλιού στο κελί του. Ανάλογα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί σε όλα τα καταστήματα κράτησης, εφόσον ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που θέτει ο εσωτερικός κανονισμός».

Αναφορικά με την ειδική διατροφή που λαμβάνει ο Μένιος Φουρθιώτης, τονίζονται τα εξής: «Το άρθρο 14, παράγραφος 4 του εσωτερικού κανονισμού αναφέρει ότι για ασθενείς κρατούμενους δύναται να χορηγηθεί ειδικό διαιτολόγιο, το οποίο καταρτίζεται από τον ιατρό του καταστήματος κράτησης, μαζί με το ειδικό συνταγολόγιο. Οι ασθενείς κρατούμενοι, έπειτα από εισήγηση του ιατρού, μπορούν να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα προϊόντα που δεν είναι σε θέση να τους χορηγήσει το κατάστημα κράτησης. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει επίσης τη δυνατότητα παράδοσης στους κρατούμενους, ειδών και τροφίμων σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες του επισκεπτηρίου και μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ειδικό διαιτολόγιο».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει: «Ως εκ τούτου, τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε προνομιακή μεταχείριση κρατουμένων είναι ανυπόστατα και παρελκυστικά. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και οι διευθύνσεις των φυλακών, μεριμνούν για την ισότιμη μεταχείριση των κρατουμένων και με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία τους».

