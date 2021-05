Κόσμος

Τουρκία: Ακυβέρνητο τάνκερ στον Βόσπορο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκλεισαν προσωρινά τα στενά του Βοσπόρου όταν ένα τάνκερ “έχασε” το πηδάλιο και άρχισε να πλέει προς την ξηρά.

Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Βοσπόρου διακόπηκε προσωρινά την Παρασκευή λόγω του ατυχήματος ενός δεξαμενόπλοιου, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο έξω από την Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κροατικό τάνκερ RAVA έχασε τον έλεγχο του συστήματος πηδαλιούχησης και άρχισε να πλέει προς την ξηρά, στο ύψος της συνοικίας Γιενίκιοϊ. Το σταμάτησαν σε απόσταση 300 μέτρων, τα ρυμουλκά της Ακτοφυλακής που έφτασαν στο σημείο.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι δύο ρυμουλκά οδήγησαν το RAVA σε αγκυροβόλιο.

Istanbul Bogaz?'ndan gectigi s?rada makine ar?zas? nedeniyle suruklenmeye baslayan ve k?y?ya 300 metre kala k?y? emniyetin mudahalesiyle durdurulabilen 249 metre uzunlugundaki 'Rava' isimli petrol tanker gemisinin goruntusu.



Olaydan dolay? Bogaz trafigi kesintiye ugrad?. pic.twitter.com/4DVQOcwvE0 — Mergen Haber Ajans????? (@MergenHbrAjansi) May 28, 2021

Οι Αρχές της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω αυτού του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα με... τουρκικό ερευνητικό στο Αιγαίο

Γυμναστήρια: ποιοι πρέπει να φορούν μάσκα

“Δήμητρα της Λέσβου”: Συγγενείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για την εξαφάνιση