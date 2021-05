Αθλητικά

UEFA: Κατάργηση του εκτός έδρας γκολ

Τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ την αγωνιστική περίοδο 1970/1971.

Η UEFA καταργεί οριστικά έναν εκ των παλαιότερων κανονισμών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το εκτός έδρας γκολ στα νοκ-άουτ παιχνίδια, που τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ την αγωνιστική περίοδο 1970/1971.

Η επιτροπή διοργανώσεων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/5) πήρε την απόφαση να αποσύρει τον συγκεκριμένο κανονισμό στο ποδόσφαιρο της «Γηραιάς Ηπείρου».

Το μόνο που απομένει πλέον για να «ακυρωθεί»... και τυπικά το εκτός έδρας γκολ στις διοργανώσεις, είναι η έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA.

