Euroleague: Η Μπαρτσελόνα “λύγισε” την Αρμάνι και προκρίθηκε στον τελικό

Χιτσκοκικό ήταν το φινάλε και στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Με “buzzer beater” του Χίγκινς, η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 84-82 της Αρμάνι Μιλάνο και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό της Euroleague.

Ο γκαρντ των Καταλανών πήρε την ευθύνη για το κρίσιμο τελευταίο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και έγινε ο ήρωας της βραδιάς.

Αγωνία για τον Νικ Καλάθη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας 3:22 πριν από το φινάλε.

Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στον τελικό του Final Four την Αναντολού Εφές, διεκδικώντας το τρίτο τρόπαιο Euroleague της Ιστορίας της (2003, 2010).

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 51-42, 67-71, 84-82

