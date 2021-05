Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γυμναστήρια: Ποιοι πρέπει να φορούν μάσκα, ποιοι απαλλάσσονται

Διευκρινίσεις για το ποιοί πρέπει να φορούν μάσκα στα γυμναστήρια και ποιοι μπορούν να γυμνάζονται χωρίς αυτήν έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων από τη Δευτέρα 31 Μαΐου καθώς και το άνοιγμα των γηπέδων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε θα ισχύουν τα κάτωθι:

Όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση τριών μέτρων από άλλους ασκούμενους Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα Οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2

Παράλληλα, αποφασίστηκε η χρήση των γηπέδων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους από τις 31/5 από ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, καταλόγους εισερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων.

Τέλος, αποφασίστηκε η έναρξη των αθλητικών διοργανώσεων εκτός σταδίων, εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με προϋποθέσεις: Μέχρι 300 άτομα με μπλοκ ανά 50 άτομα με rapid test ή PCR, ηλεκτρονικές εγγραφές χωρίς απονομές, χωρίς θεατές με χρήση μάσκας πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό από την 1/6.

