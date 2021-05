Κοινωνία

Οδηγός νταλίκας στη φυλακή για μη χρήση μάσκας - τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση πολίτη που εκτός από το πρόστιμο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Τι δήλωσε ο ίδιος και η δικηγόρος του στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Αμετανόητος παραμένει ο οδηγός νταλίκας που βρέθηκε στη φυλακή για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. «Με έχουν βάλει στο μάτι» λέει μεταξύ άλλων ο ίδιος από τις Σέρρες και τονίζει ότι δεν πρόκειται να βάλει μάσκα ποτέ…

Πρόκειται για τον οδηγό που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί σε 60 μέρες φυλάκισης λόγω της άρνησής του να φορέσει μάσκα. Αποφυλακίστηκε την περασμένη Παρασκευή και αποκάλυψε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του Εισαγγελέα και ενός δημοσιογράφου για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Πρόκειται πάντως για τη μοναδική περίπτωση πολίτη που εκτός από το πρόστιμο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Ο ίδιος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" και εξήγησε ότι για λόγους υγείας δεν μπορεί να φορέσει μάσκα και όχι για λόγους ιδεολογικούς.

Κορονοϊός - Γυμναστήρια: Ποιοι πρέπει να φορούν μάσκα, ποιοι απαλλάσσονται

Κορονοϊός - Johnson & Johnson: Άνοιξαν τα ραντεβού για τους άνω των 18 ετών