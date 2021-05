Αθλητικά

Champions League: η ώρα του μεγάλου τελικού!

Ο τρίτος αγγλικός «εμφύλιος» τα τελευταία 13 χρόνια θα διεξαχθεί απόψε στο «Ντραγκάο» με φόντο το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η στιγμή που περιμένει κάθε χρόνο όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, έφτασε... Το βράδυ του Σαββάτου (29/05, 22:00) η εφετινή πρωταθλήτρια Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι -νικήτρια του 2012- θα διεκδικήσουν το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League, στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο «Ντραγκάο» του Οπόρτο, έπειτα από μία άκρως απαιτητική και δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ένας αγγλικός «εμφύλιος», ο τρίτος στην Ιστορία της διοργάνωσης μετά το 2008 στη Μόσχα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι) και το 2019 (Λίβερπουλ-Τότεναμ), μία τιτανομαχία δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάμεσα σε δύο απ’ τις πλουσιότερες ομάδες της «Γηραιάς» ηπείρου.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε το βράδυ της Παρασκευής (28/05) τον Ιλκάι Γκιντογκάν να εγκαταλείπει την τελευταία προπόνηση της Σίτι με τραυματισμό στο πόδι και η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει λίγες ώρες πριν απ’ την έναρξη του τελικού.

Απ’ την άλλη πλευρά, ο Τόμας Τούχελ έχει πλέον διαθέσιμους τόσο τον βασικό (εδώ και λίγους μήνες) γκολκίπερ της Τσέλσι Εντουάρντ Μεντί, όσο και τον Ενγκολό Καντέ και θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Αντόνιο Ματέου Λαόθ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Πο Ντεβίς, Ρομπέρτο ντελ Παλομάρ και 4ο τον Ισπανό Κάρλος Θέρο Γράντε. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Αλεχάντρο Ερνάντεθ, Χουάν Μουνουέρα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (4-3-3): Έντερσον, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Κανσέλο, Ντε Μπρόινε, Ρόντρι, Φερναντίνιο, Μαχρέζ, Φόντεν, Μπερνάρντο Σίλβα.

ΤΣΕΛΣΙ (3-4-2-1): Μεντί, Αθπιλικουέτα, Τιάγκο Σίλβα, Ρούντιγκερ, Τζέιμς, Καντέ, Ζορζίνιο, Τσίλγουελ, Ζιγιές, Μάουντ, Βέρνερ.

