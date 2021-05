Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει τη χώρα

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν καθημερινά από τις επιπλοκές του κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 2.371 ασθενείς με την COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν 49.768 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη λατινοαμερικάνικη χώρα των 212 εκατ. κατοίκων έχει φθάσει ως εδώ τους 459.045 νεκρούς επί συνόλου 16,3 και πλέον εκατομμυρίων μολύνσεων, κατά τα επίσημα δεδομένα, που χαρακτηρίζονται υποτιμημένα από ειδικούς, την ώρα που επιδημιολόγοι εκφράζουν φόβους ότι η χώρα απειλείται από τρίτο κύμα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου.

