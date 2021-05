Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους για εμβόλιο: ακυρώνεται αυτόματα η δεύτερη δόση για όσους νόσησαν

Τι είπε για το εμβόλιο σε παιδιά 12 έως 15 ετών, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, σχεδόν 2.000.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ενώ περίπου 5.400.000 δόσεις όλων των εμβολίων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας συνολικά.

Σε ερώτηση για το πότε θα έχει επιτευχθεί ο στόχος του 50% εμβολιασμένων στη χώρα απάντησε ότι αναμένεται εντός του καλοκαιριού, εξηγώντας ότι οι ρυθμοί εμβολιασμού καθορίζονται από τις παραδόσεις των εμβολίων.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε πολίτες που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, κάνοντας γνωστό ότι το δεύτερο ραντεβού θα ακυρωθεί αυτόματα για όλους την ερχόμενη Τρίτη. “Έξι μήνες μετά την ημερομηνία νόσησης ο κάθε πολίτης θα λάβει sms που θα του υπενθυμίζει να κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό” πρόσθεσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τονίζοντας ότι ο διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα έχει ανοίξει για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως οι υγειονομικοί.

Σε ερώτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού απάντησε ότι θα χρησιμεύει και για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας τόνισε ότι έχει δοθεί το "πράσινο φως" για τον εμβολιασμό στις ηλικίες 12 έως 15 ετών και η χώρα μας θα ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών για το εάν θα προγραμματιστούν τα ραντεβού πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τέλος, σημείωσε ότι σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό των κατάκοιτων.

