Τραγωδία με 11χρονη στα Χανιά: το τροχαίο που άλλαξε τον πατέρα και τα περιστατικά βίας (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πυροσβέστη που ανέσυρε την 11χρονη. Τι είπε φίλος του πατέρα της στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι του παιδιού.

Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της μικρής Ιωάννας από τα Χανιά, που εντοπίστηκε νεκρή σε βράχια στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, αναζητούν οι Αρχές καθώς έρχονται στο “φως” οι δύσκολες καταστάσεις που φαίνεται πως είχε βιώσει στο σπίτι της το 11χρονο κορίτσι.

Παιδικός φίλος του πατέρα της Ιωάννας, ο οποίος κατέθεσε εναντίον του πριν δύο χρόνια στο δικαστήριο, όταν είχε ξυλοκοπήσει τη δασκάλα του παιδιού του, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για το τροχαίο που του άλλαξε όλη τη ζωή και τον έκανε να έχει αυτή την προβατική συμπεριφορά.

"Δεν ήταν εκ πεποιθήσεως παραβατικός. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά της πόλης. Είχε ένα πολύ σοβαρά τροχαίο. Έζησε από θαύμα. Τα φάρμακα του προκάλεσαν προβλήματα και μαζί με τη χρήση αλκοόλ, οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση" είπε.

“Δεν υπήρχε φυσιολογικό περιβάλλον στην οικογένεια. Υπήρχαν περιστατικά βίας, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για μια πολύ λυπηρή κατάσταση” πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία του πυροσβέστη που ανέσυρε την 11χρονη. Ο Κωνσταντίνος Μπόμπορης, Υποδιοικητής Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων, μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα αντίκρισε όταν έφθασε στο σημείο.

