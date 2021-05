Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Που διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Αγίου Κωνσταντίνου, από το ύψος της Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

