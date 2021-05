Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: έτσι θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα για τους εργαζόμενους (βίντεο)

Σεβόμαστε τους συνδικαλιστές, αλλά κι αυτοί θα πρέπει να σέβονται τους; Πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας. Τι αλλάζει στις απεργίες.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», με αφορμή τη χθεσινή απεργία στο Μετρό, υπογράμμισε ότι στο νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά, υπάρχει πρόβλεψη ότι στις απεργίες που θα γίνονται σε τομείς κοινής ωφέλειας, όπως το Μετρό, τα απορρίμματα, η ΔΕΗ κ.α., θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας σε ποσοστό 33% έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Επίσης θα υπάρξει και μια σχετική ρύθμιση για τις απεργίες, ώστε όταν κάποια από αυτές κηρύσσεται από το δικαστήριο ως καταχρηστική, να μην εξαγγέλλεται από άλλο σωματείο και να παρακάμπτεται έτσι η απόφαση της Δικαιοσύνης. Σεβόμαστε τους συνδικαλιστές, είπε ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και αυτοί θα πρέπει να σέβονται τους πολίτες.

Σε ότι αφορά την ψηφιακή κάρτα που εισάγεται με το νέο νομοσχέδιο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι ένα αίτημα που είχε διατυπώσει η ΓΣΕΕ και ήδη εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς όπως οι τράπεζες για παράδειγμα. Αρχικά η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από μεγάλες επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους, ώστε να κατοχυρωθεί το ωράριο τους.

Σε ότι αφορά τος καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή των συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα υπαρκτό και μεγάλο. Συμπλήρωσε δε ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση του και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2021 οι συντάξεις που απονεμήθηκαν ήταν πολύ περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα τόσο του 2019 όσο και του 2020.

Ο κ. Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι σημαντικό μέτρο ανακούφισης για όσους περιμένουν την απονομή της σύνταξης τους είναι η θέσπιση της προκαταβολής που πλέον δίνεται, ενώ σύντομα και με τη συμμετοχή ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών οι καθυστερήσεις αυτές θα αποτελούν παρελθόν.

